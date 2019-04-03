В соцсетях обсуждают, сколько стоит «регистрация» авто в «ДНР» . Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области за «регистрацию» авто люди платят различные суммы, в зависимости от марки авто. Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

«А сколько стоит регистрация автомобиля в ДНР?», – интересуется Андрей 2 апреля.

Те, кто прошел процедуру «регистрации», делятся суммами:

Сергей: «"Ланос" обошелся в 1250 руб. (516,5 грн по местному курсу на 3.04.2019 – ред.) плюс налоги нужно заплатить, если донецкая прописка с 14 года»;

Андрей: «"Акцент" обошелся в 1399 руб. (578 грн – ред.), включая налог. На все ушло около одного часа»;

Сергей: «Это сейчас, а раньше целый день»;

Илья: «Если вы хозяин по ТП, то что-то около 1 тыс. руб. (413 грн – ред.)».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» без оформления каких-либо «пошлин» проходят «таможню» автомобили с «республиканскими» и украинскими номерами, зарегистрированные в Донецкой области.

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