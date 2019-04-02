Для переселенцев, участников АТО и жителей: На Луганщине действуют 6 программ кредитования жилья. Новости

В Луганской области действуют 6 программ кредитования жилья: две государственные, две областные и две городские в Северодонецке. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщила на брифинге для СМИ директор Луганского регионального управления Госмолодежьжилья Инесса Киреева, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Она напомнила, что это государственное учреждение работает с бюджетами всех уровней. Предоставление кредитов продолжалось с 1997 по 2014 год и восстановлено с сентября 2016 года.

Так, на уровне государства утвержден Порядок предоставления государственной поддержки и обеспечения граждан доступным жильем, а также Порядок предоставления молодым семьям и одиноким молодым гражданам долгосрочных льготных кредитов для строительства (реконструкции) и приобретения жилья за счет собственных средств (средств уставного капитала) Госмолодежьжилья.

Первый из них предусматривает предоставление безвозвратной финансовой помощи исключительно на строительство доступного жилья в размере 50% для участников АТО / ООС и переселенцев и 30% для других категорий граждан.

По словам Киреевой, граждане уже получили квартиры в построенном в прошлом году доме в Северодонецке. Еще один дом должен быть заселен летом. В позапрошлом году этим воспользовались 9 семей, в прошлом – 7. На 2019 год предусмотрено финансирование в размере 5 млн 106 тыс. грн.

Также Инесса Киреева сообщила, что в 2019 году снято обязательное условие в виде квартирного учета при льготном кредитовании молодежи (до 36 лет). Это кредит на 20 лет с процентной ставкой НБУ, собственные средства составляют не менее 10%. С конца февраля по этой программе предоставлено 3 кредита на сумму 925 тыс. 454 грн.

Кроме того, на Луганщине действуют Региональная целевая программа обеспечения молодежи жильем и Региональная целевая программа жилищного кредитования участников АТО. Они предусматривают кредитование под 3% годовых. Существуют льготы при наличии детей. Личный вклад должен быть не менее 6%. По программе обеспечения молодежи жильем предоставлено 13 кредитов по программе для участников АТО – 7.

В Северодонецке действуют Городская программа обеспечения молодежи жильем и Программа содействия строительству доступного жилья для отдельных категорий граждан, принятые в прошлом году. По первой уже предоставлен один кредит и выделены средства на кредитование в 2019 году.

Вторая предусматривает дополнительную поддержку в размере 25% от нормативной стоимости для педагогов, медиков, работников служб социальной защиты, предприятий ЖКХ, госслужащих, участников АТО и др. Финансирование этой программы еще не было.

Как отметила Инесса Киреева, подать заявки на участие в государственных программах можно даже на сайте управления, в местных – необходимо обратиться лично.

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