На Луганщине налоговики обнаружили подпольное производство алкоголя (Фото). Новости

Налоговиками Объединенных сил в Луганской области обнаружено подпольное производство фальсифицированных алкогольных напитков и изъято около 5,4 тонн спирта. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Сотрудниками спецподразделения налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины, которое привлечено в состав Объединенных сил, были проведены мероприятия в рамках уголовного производства, зарегистрированного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). В частности, в непосредственной близости от линии разграничения обнаружен подпольный цех по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков.

Преступную деятельность организовали лица, которые арендовали частный двор у жителя Горского (Попаснянский р-н Луганской области).

Незаконное производство ликероводочных изделий низкого качества было организовано в антисанитарных условиях, и фальсификат реально угрожал жизни и здоровью людей.

Во время обысков обнаружены и изъяты разного объема емкости, заполненные спиртом, а также емкости с готовой продукцией. Кроме того, изъято оборудование для изготовления фальсифицированных алкогольных напитков (насосы, шланги, спиртометры, пустые пластиковые емкости и др.). Всего из незаконного оборота изъято почти 5,4 тонн спирта, фальсифицированной алкогольной продукции и оборудования на сумму более 1,1 млн грн.

Продолжаются мероприятия по установлению организаторов и участников подпольного производства, а также устанавливаются лица, причастные к незаконному каналу поступления на территорию Луганской области спирта неизвестного происхождения.