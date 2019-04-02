В Покровске топором убили молодого мужчину. Новости

В Покровске (Донецкая обл.) этой ночью на территории одного из частных домов убили мужчину. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Компания местных жителей принимала в доме спиртные напитки. Во время застолья между двумя гостями возникла ссора, и 40-летний мужчина ударил своего младшего приятеля топором в голову. Пострадавший был госпитализирован в центральную районную больницу Покровска, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью», – говорится в сообщении.

«Полицейские собрали доказательную базу и разоблачили подозреваемого в причастности к умышленному убийству. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ведется досудебное расследование», – добавили в полиции.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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