В ENEMO прокомментировали вопрос проведения дебатов перед вторым туром выборов в Украине. Новости

В Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) считают необходимым проведение дебатов между кандидатами в президенты перед вторым туром, сообщает «Интерфакс-Украина».

Отсутствие дебатов перед первым туром нужно восполнить накануне второго голосования, заявил на пресс-конференции эксперт миссии ENEMO по вопросам выборов Пьер Петье.

«Важность дебатов сложно переоценить, несмотря на их отсутствие перед первым туром кампания все-таки была конкурентной. Мы призываем и подчеркиваем, что дебаты перед вторым туром чрезвычайно важны для предвыборной кампании», – сказал Петье.

Как сообщалось ранее, действующий глава государства Петр Порошенко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты перед вторым туром голосования. Лидер избирательной гонки Владимир Зеленский уже дал свое согласие принять в них участие.

Напомним, официальные результаты выборов, прошедших 31 марта, должны быть объявлены не позднее 10 апреля. Если 31 марта ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50%+1 голос), будет назначен второй тур выборов. Его возможная дата – 21 апреля 2019 года. Новоизбранный президент Украины должен вступить в должность не позднее 3 июня 2019 года. По последним данным на сегодня, 2 апреля, ЦИК обработала 98% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта.

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