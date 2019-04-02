Идентификация переселенцев в «Ощадбанке»: На основании каких документов можно проходить (Документ). Новости

Многих переселенцев интересует вопрос, на основании каких документов можно проходить идентификацию в «Ощадбанке». Правозащитники Общественной организации «Донбасс-SOS» получили разъяснение по этому вопросу от АО «Ощадбанк». Сегодня, 2 апреля, оно было опубликовано на странице организации в Facebook.

Полный вопрос, с которым к правозащитникам обращались переселенцы, звучит так: «На основании каких документов можно проходить идентификацию в Ощадбанке? Правда ли, что можно по любому документу, удостоверяющему личность?».

«Нет. Идентификация проходит только по паспорту или временному удостоверению», – объясняют правозащитники.

В общественной организации опубликовали ответ с разъяснениями от «Ощадбанка» от 21 марта:

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О процедуре прохождения физической идентификации в «Ощадбанке» читайте – Идентификация в «Ощадбанке»: что нужно знать переселенцам.

Напомним, что согласно изменениям от 11 июля, теперь должны проходить идентификацию и получатели социальных выплат.

Как сообщалось ранее, обязанность осуществления идентификации переселенцами в АО «Ощадбанк» каждые 6, а в некоторых случаях и каждые 3 месяца, создает законодательно необоснованные дополнительные ограничения свободы передвижения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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