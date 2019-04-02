В ПФУ рассказали о финансировании пенсий и субсидий в апреле. Новости

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал финансирование пенсий и жилищных субсидий в апреле. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба ПФУ.
«2 апреля 2019 года Пенсионным фондом в соответствии с утвержденным графиком начато финансирование пенсий и жилищных субсидий», – говорится в сообщении.
Отмечается, что на пенсионные выплаты направлено 590,7 млн грн, на жилищные субсидии – 84,6 млн грн.
Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях сравнительно высокий размер средней пенсии по Украине.
Напомним, на выплату субсидий в марте этого года правительство направило 5,7 млрд грн.
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