В ПФУ рассказали о финансировании пенсий и субсидий в апреле. Новости

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал финансирование пенсий и жилищных субсидий в апреле. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба ПФУ.

«2 апреля 2019 года Пенсионным фондом в соответствии с утвержденным графиком начато финансирование пенсий и жилищных субсидий», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на пенсионные выплаты направлено 590,7 млн грн, на жилищные субсидии – 84,6 млн грн.

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях сравнительно высокий размер средней пенсии по Украине.

Напомним, на выплату субсидий в марте этого года правительство направило 5,7 млрд грн.

Читайте также: