В Украине стартует эстафета добра. Новости

10 апреля на отчетном мероприятии Фонда Рината Ахметова в Киеве будет презентована «Карта добрых дел» – проект, призванный научить детей и взрослых делать добро. «Карта добрых дел» – это и увлекательная игра для детей, и потенциально модный челлендж для подростков, и эстафета добра для взрослых, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

У «Карты добрых дел» необычная история появления. Во время общения с детьми из детских домов семейного типа (ДДСТ) психологи Фонда попросили их нарисовать на ватмане свое представление о том, как выглядит добро в повседневной жизни. Потом предложили ребятам совершить реально все то, что они нарисовали – накормить бездомную собаку, подобрать мусор с тротуара, подарить воздушный шарик незнакомому ребенку на улице... Рисунки детей были объединены в «Карту добрых дел». Чтобы каждый мог взять ее в руки и найти свой путь к добру.

«Дети из детских домов лучше остальных могут ощутить ценность добрых дел. Им пришлось пройти через много испытаний, они понимают, как это важно – чувствовать заботу и милосердие. Поэтому Фонд гордится, что "Карту добрых дел" создавали именно эти дети», – говорит менеджер Фонда Рината Ахметова Оксана Збитнева.

«Наша мама умерла, когда мне было семь лет, а брату еще меньше. Бабушка от нас отказалась, и мы попали в приют. Каждый день я молилась о чуде и просила родителей для меня и брата. Потом пришли Ирина и Валерий, обняли нас и забрали в свою семью», – рассказала Евгения Ланц, воспитанница ДДСТ Колосовых из Покровска Донецкой области.

Сегодня Жене 15 лет. У нее восемь братьев и сестер. Вместе с приемными родителями они участвовали в проекте Фонда Рината Ахметова «Копилка добрых дел», которая теперь переросла в общенациональную акцию «Карта добрых дел». Колосовы стали ее соавторами.

«Карта добрых дел» – путеводитель в мире добра. Это красивая нарисованная карта, некоторые участки в ней закрыты защитным скретч-покрытием, подобным тому, что используется на лотерейных билетах. Чтобы открыть карту полностью, нужно будет совершить десятки небольших добрых дел.

«Фонд Рината Ахметова ежедневно делает добрые дела и спасает человеческие жизни. И сегодня мы предлагаем всем желающим включиться в эту эстафету хороших поступков. Чтобы принять участие, нужно взять "Карту добрых дел" и следовать инструкциям», – рассказывает Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда.

О том, как получить карту, будет объявлено после 10 апреля.