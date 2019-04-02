Спустя 5 лет: На КПВВ «Новотроицкое» задержан разыскиваемый житель неподконтрольной Луганщины. Новости

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» (Донецкая обл.) полицейские задержали разыскиваемого жителя временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает отдел коммуникации Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Так, вчера, 1 апреля, на КПВВ правозащитники остановили 32-летнего жителя Луганской области, который с 2014 года находился в розыске Шевченковским отделом полиции города Киева. «Мужчина, находясь на Майдане Независимости г. Киева, совершил преступление. После чего правонарушитель уехал за границу. Через 5 лет он впервые решил вернуться домой. Поэтому был вынужден пересечь контрольно-пропускной пункт», – говорится в сообщении.

Для установления всех обстоятельств происшествия разыскиваемый был доставлен в Волновахский отдел полиции.

Как отмечается в сообщении, за 3 месяца полиция Волновахи разыскала 27 злоумышленников, которые скрывались от наказания (участники НВФ, воры, мошенники и наркозависимые правонарушители) и 5 без вести пропавших граждан.

Всего в полиции Волновахи находятся в розыске 238 граждан, 17 из которых попали в поле зрения правоохранителей в 2019 году. «Среди разыскиваемых граждан есть те, кто бесследно ушли из дома, скрываются от правосудия или исчезли на оккупированной территории Донбасса», – рассказали в полиции.