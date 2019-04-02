В штабе Зеленского дали мнение кандидата в президенты по Донбассу, Крыму и переговорам с Россией (Видео). Новости

Крым и Донбасс были, есть и останутся неотъемлемой частью Украины, и никаких уступок в переговорах с Россией не будет. Это отмечают в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского, пишет « Сегодня.ua ».

Такая реакция появилась после заявлений пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, который сказал, что в случае победы Зеленского во втором туре в Кремле готовы к диалогу. При этом Песков заявил, что Россия не намерена возвращать аннексированный Крым ни при каких условиях.

« Владимир имеет четкую позицию по Крыму и Донбассу. Посмотрите, какой шум происходит в Москве, что комментирует Песков по поводу позиции Владимира Зеленского… Владимир Зеленский не торгует территориями… Владимир хочет восстановить переговоры в Минском формате, но на более качественном уровне: с привлечением международных партнеров, таких как США и Великобритания » , – сказал Иван Баканов, глава штаба Владимира Зеленского.

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