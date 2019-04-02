Незаконно добывали уголь: В Луганской области будут судить группу из трех жителей. Новости

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительное заключение в отношении участников преступной группы, которые незаконно добывали уголь в Попаснянском районе. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Ведомством утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению участников организованной преступной группы в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240 УК Украины (организация незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения).

«В ходе досудебного расследования установлено, что житель Луганской области, имея преступный умысел, направленный на незаконную добычу каменного угля на территории пгт Нижнее Попаснянского района, в ноябре 2017 года организовал и возглавил преступную группу, в состав которой в разное время вошли двое местных жителей. С целью реализации преступного плана участники группы приобрели необходимое для добычи угля оборудования (генератор, компрессор, лебедки и отбойные молотки), подыскали спецтехнику, с помощью которой обустраивались шахтные стволы (вертикальная горная выработка, предназначенная для выдачи на поверхность полезных ископаемых), грузовые автомобили для перевозки угля, а также наняли людей, которые непосредственно выполняли работу по добыче полезных ископаемых», – говорится в сообщении.

В соответствии с установленным графиком, указанные работы проводились в период с ноября 2017 года по май 2018 года, одновременно в двух шахтных стволах в три рабочие смены и без соответствующих разрешительных документов.

По ходатайству прокурора в отношении двух подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде личного обязательства, еще один участник преступной группы объявлен в розыск.

Справка: санкция ч. 2 ст. 240 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн.), ограничение свободы или лишение свободы сроком до 3 лет.