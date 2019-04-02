Дебаты кандидатов в президенты: У Зеленского назвали их бессмысленными. Новости

Дебаты кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с действующим президентом Петром Порошенко могут не состояться.

В штабе Зеленского их назвали не имеющими смысла, пишет «Зеркало недели».

«Члены штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского усомнились в целесообразности его участия в дебатах с действующим президентом Петром Порошенко, несмотря на то, что накануне Зеленский публично заявил о готовности к дебатам», – говорится в сообщении.

Отмечается, что советник Зеленского, бывший член Национального агентства по предупреждению коррупции Руслан Рябошапка назвал дебаты бессмысленными. «Я не вижу в этом смысла. Какие вопросы Зеленскому могут быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может, он с Коломойским устроит дебаты?» – заявил Рябошапка.

По словам советника Зеленского, дебаты могут превратиться в «собачьи бои», во время которых оппоненты не дискутируют о политических программах, а устраивают шоу.

Вместе с тем, Владимир Зеленский во время брифинга в своем предвыборном штабе 31 марта заявил, что готов дебатировать с Петром Порошенко. «Да, я готов. Я готов. Порошенко, ни Порошенко. Какая мне разница?» – ответил он на вопрос СМИ.

Отметим также, что ранее президент Украины Петр Порошенко назвал дебаты ключевым элементом второго тура президентских выборов и заявил, что «тот, кто будет уклоняться, он будет знать, что ему нечего сказать».

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 621 тыс. 197 избирателей, в голосовании приняли участие 63,54%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.

По данным «Национального экзитпола 2019», в первом туре Владимир Зеленский получил 30,4% голосов, Петр Порошенко – 17,8%, Юлия Тимошенко – 14,2%.