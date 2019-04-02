Обработано 99,5% протоколов: На Донбассе Порошенко потерял последний округ. Новости

Центральная избирательная комиссия обработала 99,53% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта.

На данный момент учтено мнение 18 млн 792 тыс. 870 избирателей.

Ситуация среди гонки лидеров не изменилась. По Украине Владимир Зеленский набирает 30,22% голосов, Петр Порошенко – 15,94%, Юлия Тимошенко – 13,39%.

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В разрезе регионов за Зеленским сохраняются 20 областей, В Тернопольской и Львовской областях лидирует Порошенко, в Донецкой и Луганской – Бойко. Юлия Тимошенко удерживает 1-е место лишь в одном регионе – Ивано-Франковской области.

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По Донецкой области обработано 99,83% протоколов – 846 тыс. 937 проголосовавших избирателей. Нет полных данных лишь по территориальному избирательному округу № 49 (города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы).

На Донетчине Порошенко потерял последний округ, в котором лидировал, и в результате, по всем округам области 1-е место занимает Юрий Бойко. Далее идет Владимир Зеленский, на 3-м месте – Петр Порошенко.

В Луганской области обработано 99,81% протоколов – 301 тыс. 642 избирателей. Здесь порядок лидеров гонки немного отличается от Донетчины. На 1-м месте Бойко, на 2-м – Зеленский, на 3-м – Александр Вилкул. Петр Порошенко – лишь на 4-м.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 621 тыс. 197 избирателей, в голосовании приняли участие 63,54%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.

По данным «Национального экзитпола 2019», в первом туре Владимир Зеленский получил 30,4% голосов, Петр Порошенко – 17,8%, Юлия Тимошенко – 14,2%.

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