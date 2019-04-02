Президент Евросовета Дональд Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур. Новости

Глава Европейского Совета Дональд Туск поздравил президента Украины Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.

Уточняется, что Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой Европейского Совета Дональдом Туском. Он особо отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов и назвал это важным достижением главы государства.

Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте проведенного накануне мини-саммита Украина – ЕС в Брюсселе 20 марта. Также была достигнута договоренность о следующих контактах на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента Украины Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 621 тыс. 197 избирателей, в голосовании приняли участие 63,54%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.

По данным «Национального экзитпола 2019», в первом туре Владимир Зеленский получил 30,4% голосов, Петр Порошенко – 17,8%, Юлия Тимошенко – 14,2%.