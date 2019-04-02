В «ДНР» разобрались, почему не хватало соли на посыпку дорог зимой. Новости

В «ДНР» выяснили, что в неподконтрольном украинской власти Харцызске (Донецкая обл.) злоупотребили «бюджетными» средствами, из-за чего в критическом состоянии оказалась организация работ по зимнему содержанию автодорог. Об этом сообщает местный Telegram-канал со ссылкой на пресс-службу «администрации главы ДНР».

«Установлен факт, когда одно коммунальное предприятие города получает бюджетные средства для механизированной уборки автодорог, не имея при этом на балансе специализированой техники в достаточном количестве и надлежащем техническом состоянии, заключает договор на оказание платных услуг с другим коммунальным предприятием, которое также находится в подчинении администрации города Харцызска», – говорится в сообщении.

«...принятие нерациональных управленческих решений должностными лицами администрации Харцызска привело к: снижению оперативности принимаемых мер по зимней мехуборке дорог; доведению до крайне неудовлетворительного состояния автодорог; увеличению стоимости услуг», – говорится в сообщении.

Уточняется, что «Харцызской межрайонной прокуратурой по фактам выявленных нарушений возбуждено уголовное дело».

Также «контрольным управлением главы ДНР» установлено, что на коммунальных предприятиях городов и районов не соблюдают нормы распределения посыпочного материала во время снегоочистки улиц и дорог. Выявлен факт неправильного планирования «администрациями» и коммунальными предприятиями городов и районов необходимого объема противогололедного материала.

Речь идет о коммунальных предприятиях непокдонтрольных украинской власти Харцызска, Зугрэса, Иловайска, Тореза, Кировского, а также Амвросиевского и Тельмановского районов, где были неверно сформированы заявки на приобретение технической соли.

Кроме того, в неподконтрольных украинской власти Шахтерске, Докучаевске и Дебальцево установлен факт несоблюдения при приготовлении песко-соляной смеси 8% массовой доли технической соли.

И только «администрациями» Ясиноватой и Старобешевского района соблюдены все нормы расхода технической соли.

Ранее сообщалось, что в Харцызске выявлен факт недостачи технической соли.

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