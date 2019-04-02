Сбил женщину-пешехода: На Донетчине задержали подозреваемого в смертельном ДТП. Новости

В Мангушском районе (Донецкая обл.) водитель автомобиля сбил женщину-пешехода и покинул место происшествия. Чтобы скрыть следы тяжкого преступления, мужчина помыл свой автомобиль. Однако, в течение 2 часов правоохранители обнаружили и задержали злоумышленника. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Вчера, 1 апреля, около полуночи в полицию позвонил житель Мангушский района, который сообщил, что обнаружил на автодороге Мариуполь – Урзуф тело неизвестной женщины», – говорится в сооющении.

Как выяснили правоохранители, жертвой дорожно-транспортного происшествия (ДТП) оказалась 37-летняя местная жительница.

В течение нескольких часов оперативники Мангушского отделения полиции задержали подозреваемого в совершении ДТП 32-летнего жителя Мариуполя.

Сбив женщину, водитель просто поехал дальше. А позже, тщательно вымыл свой автомобиль, чтобы скрыть вещественные доказательства. Сейчас продолжается досудебное расследование.

«По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.