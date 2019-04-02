Переселенцев зовут на бесплатную историческую экскурсию по Мариуполю. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) переселенцев, демобилизованных военнослужащих и семьи в сложных жизненных обстоятельствах приглашают на экскурсию «Историческая прогулка Мариуполем». Об этом сегодня, 2 апреля, сообщается на странице в Facebook организации Красный Крест, Мариуполь.

«Приглашаем семьи из числа ВПЛ, демобилизованных военнослужащих и семьи в сложных жизненных обстоятельствах на совместную туристическую пешеходную экскурсию "Историческая прогулка Мариуполем"», – говорится в сообщении.

«Историческая прогулка Мариуполем» – это пешеходный маршрут по исторической части города, который проходит через 17 выдающихся исторических зданий и сооружений Мариуполя. Его длина составляет около 5 км. «По пути мы сможем отыскать наземные знаки-указатели, а также 6 уникальных мини-скульптур городского архитектора Виктора Нильсена, которые расположены у его собственных архитектурных произведений и других исторических зданий Мариуполя», – рассказали организаторы.

Экскурсия планируется на 6 апреля в 12:00.

Место встречи – у водонапорной башни, ул. Архитектора Нильсена, 36.

Участие бесплатное, но обязательна предварительная регистрация по телефонам:

+38 067 618 21 36 Анастасия;

+38 096 978 97 65 Елена.

«С собой обязательно иметь хорошее настроение и фотоаппараты или телефоны, потому что на своем пути мы сможем сделать множество снимков. Также оденьтесь, пожалуйста, теплее и наденьте комфортную обувь», – добавили организаторы.