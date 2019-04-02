Водный «сепаратизм»: В Славянске хотят отказаться от услуг областной «Воды Донбасса». Новости

Славянск (Донецкая обл.) оказался под угрозой отключения централизованного водоснабжения в городе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», в этой связи сегодня, 2 апреля, депутаты горсовета собрались на внеочередную сессию, чтобы выделить водопоставляющему предприятию необходимые средства.

Проблема возникла из-за того, что КП «Компания "Вода Донбасса"», которая поставляет воду по всей области, имеет задолженность за электроэнергию в размере 1 млрд грн, в связи с чем может быть остановлена подача электроэнергии предприятию. Соответственно, компания не сможет поставлять воду городам-потребителям.

В свою очередь, долг у «Воды Донбасса» образовался в связи с задолженностью перед ней предприятий, поставляющих воду непосредственно по населенным пунктам. Среди должников практически все города области. Например, Славянск задолжал 70 млн грн.

В Славянске воду у «Воды Донбасса» закупает КП «Славгорводоканал», и чтобы пойти на встречу областному предприятию, депутаты решили раньше планируемого оплатить услуги по водоснабжению города за март.

«Предпосылки есть, что "Воду Донбасса" будут отключать от электроэнергии за большие долги. Насосы будут стоять, и вода подаваться, возможно, не будет. Было совещание с губернатором. Был определен ряд мероприятий, которые необходимо сделать, чтобы быть к этому процессу готовыми. И в первую очередь подтянуть финансы по расчету за поставленную воду. Поэтому сегодня мы выделяем деньги за оплату за март. Мы планировали выделить их 5 апреля, но ситуация сложилась критическая, поэтому была такая просьба – оплатить раньше. То, что мы выделим деньги 5 апреля, пойдут на оплату за апрель», – пояснил в ходе сессии городской голова Славянска Вадим Лях.

Депутаты проголосовали за выделение 2 млн грн для частичного погашения задолженности КП «Славгорводоканал» перед КП «Вода Донбасса» за март текущего года. Также, чтобы «подстраховаться» перед возможным отключением, из городского бюджета было выделено 150 тыс. грн на закупку емкостей для воды (50 тыс. грн) и на оплату горюче-смазочных материалов (100 тыс. грн) для ее подвоза в жилые микрорайоны.

Мэр подчеркнул, что город каждый месяц дотирует «Славгорводоканал» в размере 2 млн грн, чтобы предприятие могло закрывать свои долги в размере 70% от поставленных услуг. «Однако за последние годы с такой оплатой накопился уже долг, который не оплачивается. Конкретно по Славянску – это 70 млн грн. И так по каждому городу области», – сказал Лях.

У города нет возможности сейчас покрыть долг в 70 млн грн, образовавшийся перед «Водой Донбасса», поэтому будут пытаться его реструктуризировать и погасить в рассрочку.

Мэр акцентировал внимание на том, что основная проблема связана с тарифами «Воды Донбасса». «За последние полтора года "Вода Донбасса" неоднократно поднимала цены на свои услуги (именно по поставке воды). И они поднимались в 4-5 раз, а не на 10% или 3%, как у нас [для населения]. И такая ситуация по всем городам. То есть постоянно идет поднятие цены на воду, водоканалы по области не успевают за этим ростом. Соответственно накапливается задолженность», – подчеркнул Вадим Лях.

В ходе сессии вспомнили, что несколько лет назад уже поднимался вопрос о возможности Славянску полностью отказаться от услуг КП «Вода Донбасса».

«В город вода поставляется из двух источников. Это "Вода Донбасса" и собственный Маяцкий водовод, где фильтруется вода. Как один из вариантов, рассматривается проект, чтобы отойти полностью от услуг "Воды Донбасса". У нас есть еще одна ветка технической воды, которая тоже идет с поселка Маяки на КП "Водопонижение" и подается техническая вода. Если поставить фильтровальную станцию на заборе воды на Маяках и, соответственно, распределить ее по водоводам микрорайонов города, то такое возможно. Мы уже все просчитали, просмотрели, технически это возможно», – рассказал мэр.

Но на новый проект по водоснабжению нужны деньги, которых у города нет. В частности, на фильтровальную станцию необходимо от 100 до 200 млн грн. В этой связи городские власти планируют искать инвестора.

Лях добавил, что город раньше не переходил на собственное водоснабжение, т. к. цена поставки воды от Маяцкого водовода и от «Воды Донбасса» была примерно одинаковой. Но сейчас вопрос уже не в цене, а в безопасности города, угрозе отключения подачи воды. Поэтому он акцентировал на необходимости рассмотрения вопроса о строительстве собственной системы водоснабжения.

По словам замначальника управления ЖКХ Славянска Ольга Зарубы, на данный момент в город вода поступает стабильно. «На сегодняшний день вода подается в городе в полном объеме. "Славгорводоканал" покупает у "Воды Донбасса" 17, 4 тыс. кубов в сутки, плюс порядка 5 тыс. кубов качает фильтровальная станция, это собственный водозабор. На сегодняшний день у нас все стабильно», – резюмировала она.

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