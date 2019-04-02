Российский «Газпром» нарастил поставки газа в «ДНР» и «ЛНР». Новости

Российская компания «Газпром» увеличила на 12,8%, или на 311 млн куб. м, до 2,738 млрд куб. м поставку природного газа на временно неподконтрольные украинской власти территории Донецкой и Луганской областей. Об этом свидетельствуют данные отчета Газпрома, сообщают «Українські новини».

В первом квартале 2018 года на неконтролируемые Украиной территории Донбасса было поставлено 1,242 млрд куб. м газа, во втором квартале – 292 млн куб. м газа, в третьем квартале – 222 млн куб. м и в четвертом квартале – 982 млн куб. м газа.

В 2017 году «Газпром» поставил на неподконтрольные территории Украины Луганской и Донецкой области 2,427 млрд куб. м газа.

Ранее сообщалось, что в созданном в «ДНР» «государственном концерне "Донбассгаз"» сменили руководителя. Указом «главы ДНР» Дениса Пушилина им назначен Андрей Иченко.

Напомним, что ОАО «Газпром» в январе-сентябре 2018 года поставил на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей 1,756 млрд куб. м газа, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года (1,575 млрд куб. м) и на 26,9% больше, чем за девять месяцев 2016 года (1,384 млрд куб. м).