Обработано 100% протоколов: За кого на выборах президента проголосовала Луганщина. Новости

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По Луганской области обработано 100% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта.

Согласно данным ЦИК, на момент окончания голосования список избирателей насчитывал 532 тыс. 507 чел., из них проголосовали 302 тыс. 801 чел. Таким образом явка составила 56,86%.

По кандидатам в президенты голоса избирателей распределились следующим образом:

Юрий Бойко – 43,96% (133 тыс. 126 избирателей); Владимир Зеленский – 25,05% (75 тыс. 863 избирателей); Александр Вилкул – 9,16% (27 тыс. 752 избирателей); Петр Порошенко – 6,58% (19 тыс. 953 избирателей); Юлия Тимошенко – 4,89% (14 тыс. 830 избирателей); Олег Ляшко – 3,17% (9 тыс. 610 избирателей); Игорь Смешко – 1,99% (6 тыс. 036 избирателей); Анатолий Гриценко – 1,53% (4 тыс. 646 избирателей).

Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов.

Юрий Бойко является лидером во всех округах Луганщины.

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