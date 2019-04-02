КПВВ «Гнутово» закроют на реконструкцию (Фото). Новости

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» будет закрыт на реконструкцию в период с 5 по 7 апреля. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Так, с целью улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения, в Донецкой области продолжаются работы по реконструкции и развитию КПВВ. В КПВВ «Гнутово», который расположен в пределах действующего гуманитарного дорожного коридора «Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь», уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля. Завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для лиц, пересекающих линию разграничения.

«Для обеспечения безопасности проведения работ по решению командующего Объединенных сил с 5 по 7 апреля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ "Гнутово". Это минимально необходимое время для обновления дорожного покрытия, монтажа конструкций, подключения к сетям электро- и водоснабжения, водоотведения», – говорится в сообщении.

Как отмечается, проведение полного объема запланированных работ по обустройству КПВВ «Гнутово» позволит создать комфортные условия для пересечения линии разграничения в любое время года и увеличить его пропускную способность.

«Командование Объединенных сил акцентирует внимание граждан на учете этой информации при планировании своих поездок», – подытожили в пресс-центре.