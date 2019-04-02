Врачи Краматорска рассказали о состоянии малыша, упавшего в кипяток. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) врачи спасают жизнь 8-месячному мальчику, упавшему в кипяток. Сейчас состояние малыша тяжелое, он находится в реанимации.
По словам врачей, ребенок получил 25% ожогов тела. Сегодня мальчик был прооперирован заведующим ожоговым отделением Горбольницы №3 Краматорска, Заслуженным врачом Украины Олегом Андреевым.
«Состояние мальчика тяжелое, он находится в детской реанимации», – сообщил Андреев. Однако, врач отметил, что у ребенка есть шанс на жизнь и он должен поправиться.
Напомним, вчера, 1 апреля, в отделение полиции Мирнограда (до переименования – Димитров) поступило сообщение от врачей, о том, что с ожогами тела госпитализирован и отправлен в Краматорскую детскую больницу 8-месячный мальчик.
Как пояснили полицейским родители, они собирались купать сына, приготовили ванну с кипятком и на минуту потеряли бдительность. Именно в этот момент мальчик залез в емкость с водой и обжегся. Увидев это, родители немедленно вызвали «скорую помощь».
Источник: «Технополис»
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