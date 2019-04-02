На линии огня: Как выживают семьи в прифронтовом Травневом (Фото). Новости

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На линии огня: Как выживают семьи в прифронтовом Травневом (Фото)

02.04.19 21:08dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook / Евгений Каплин

Волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска» продолжают оказывать помощь мирным жителям у линии фронта. Жизнь людей в прифронтовом селе Травневое (Донецкая обл.) показал руководитель организации Евгений Каплин, разместив фотографии на своей странице в Facebook.

«Сегодня посетил прифронтовое Травневое и ул. Гладосовскую пгт. Гольмовский г. Горловка. Продолжаем оказывать посильную помощь 120 мирным жителям, проживающим на линии огня», – написал Каплин.

Ранее сообщалось, что команда гуманитарной миссии «Пролиска» оказала социальное сопровождение для жителей прифронтового села Травневое и ул. Гладосовской по транспортировке в амбулаторию пос. Новолуганское, где 20 февраля работал мобильный флюорограф. 

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