На линии огня: Как выживают семьи в прифронтовом Травневом (Фото). Новости

Волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска» продолжают оказывать помощь мирным жителям у линии фронта. Жизнь людей в прифронтовом селе Травневое (Донецкая обл.) показал руководитель организации Евгений Каплин, разместив фотографии на своей странице в Facebook.

«Сегодня посетил прифронтовое Травневое и ул. Гладосовскую пгт. Гольмовский г. Горловка. Продолжаем оказывать посильную помощь 120 мирным жителям, проживающим на линии огня», – написал Каплин.

Ранее сообщалось, что команда гуманитарной миссии «Пролиска» оказала социальное сопровождение для жителей прифронтового села Травневое и ул. Гладосовской по транспортировке в амбулаторию пос. Новолуганское, где 20 февраля работал мобильный флюорограф.

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