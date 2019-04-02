Зеленский готов участвовать в дебатах перед вторым туром, – советник штаба. Новости

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов участвовать в дебатах перед вторым туром президентских выборов, но сначала нужно дождаться его официального объявления. Об этом сегодня, 2 апреля, сказал политконсультант и советник его штаба Дмитрий Разумков, пишет « Интерфакс – Украина ».

« Владимир Зеленский уже четко дал понять, что готов к дебатам, и ему абсолютно все равно, будет это Порошенко, Тимошенко или какой-то другой кандидат. Как это будет происходить, когда, в каком режиме – я пока об этом ничего сказать не могу. Давайте дождемся сначала второго тура, а потом будет решать проблемы по мере их поступления » , - сказал он.

Ранее сообщалось, что дебаты кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с действующим президентом Петром Порошенко могут не состояться.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 621 тыс. 197 избирателей, в голосовании приняли участие 63,54%. В Донецкой области из 1 млн 427 тыс. 993 избирателей проголосовали 59,5%. В Луганской области из 532 тыс. 387 избирателей проголосовали 56,8%.

По данным «Национального экзитпола 2019», в первом туре Владимир Зеленский получил 30,4% голосов, Петр Порошенко – 17,8%, Юлия Тимошенко – 14,2%.

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