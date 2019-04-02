Монетизация субсидий: Первые итоги в Покровске (Видео). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) получатели субсидии начали оплачивать коммунальные услуги самостоятельно. Части людей деньги поступили наличными, другим – на банковскую карточку. Тех, кто средства получил, а коммуналку не уплатил, будут наказывать.

Покровчанка Ольга Омельченко субсидию получила вместе с пенсией. Говорит, за коммунальные услуги уже расплатилась, долгов нет. «Иду, плачу в банк, да по книжечке. Пенсия 14-го числа, вот вместе там и субсидию, и пенсию выдают», – сказала она.

В соцзащите говорят, что «проедать» субсидию нельзя. Потому что есть возможность потерять ее. Те, кто за квартплату не будет платить больше месяца, восстановить помощь смогут только в следующем отопительном сезоне. «Если вы получили наличные или безналичную выплату субсидии, наличие долга не допускается, только сумма до 340 гривен», – сообщила заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Покровского городского совета Елена Павленко.

Списки должников соцслужбам передают коммунальщики. Однако, уже в следующем месяце без субсидии останутся все получатели. Чтобы ее восстановить, надо снова подать документы в УТСЗН. «В мае всем получателям субсидии с 1-го числа будет приостановлено действие ранее назначенных субсидий. Автоматом ни одному лицу не будет перерасчета», – сказала Елена Павленко.

Покровчанин Сергей Павлович в этом году остался без помощи. В субсидии ему отказали, потому что совокупные доходы семьи превысили допустимый размер. Поэтому, жалуется мужчина, пришлось на всем экономить. «У меня отопительный котел индивидуальный. Поэтому я экономлю. Укрываюсь, грелки кладу, чтобы теплее было. С целью того, чтобы экономить газ», – рассказал он.

Всего в Покровске субсидии получают более 9 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, в Украине условия назначения жилищной субсидии вызывают социальную напряженность в обществе. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан к украинскому омбудсмену.

Источник: ТК «Донбасс»

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