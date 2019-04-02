Рынок газа: Тариф для населения в апреле подешевеет. Новости

В марте компании «Нафтогаза» воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей группы. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Учитывая это, ООО «Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины"» также снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей на 2%, не устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, разрешенную законодательством. Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей ГПК «Нафтогаз Украины» составит 8,38 грн за куб. м вместо 8,55 грн за куб. м (включая НДС и расходы на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

В компании напомнили, что с 1 октября 2015 года введен в действие Закон Украины «О рынке природного газа», которым предусмотрено, что поставки природного газа осуществляются по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим Законом. Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъектов рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут полагаться специальные обязанности в объеме и на условиях, определенных Кабинетом министров Украины.