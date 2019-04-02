Компенсация расходов на развитие детей: Как получить, рассказали в Мариуполе (Видео). Новости

В Украине государство теперь частично возместит родителям расходы на дополнительные занятия для малышей. Можно получить налоговую скидку.

Жительница Мариуполя (Донецкая обл.) Елена Пастерникова – мать студента. Говорит, что о налоговой скидке давно знает и пользуется ею. Женщина считает, что полученные деньги стоит вкладывать в дальнейшее развитие. «Сын учился по контракту, а не на бюджете. Поэтому часть средств, затраченных на обучение, нам возвращало государство. На те деньги, которые будут возвращены, можно их использовать на какие-то другие кружки, обучающие», – сказала она.

Государство вернет около 18% от потраченной суммы. Раньше на это рассчитывали только студенты техникумов и вузов. Теперь в рамках программы «Чужих детей не бывает» в перечень добавлены дошкольное, школьное и внешкольное образования. Мариупольчанка Александра Юрченко получала возмещение, когда училась сама. Теперь в школу готовится ее сын Влад. Мальчик занимается в центре развития. Это стоит 4 тыс. грн в год. Поэтому женщина имеет право примерно на 800 грн компенсации. «Можно ее потратить на ту же, скажем так, обувь весеннюю, да. Или что-то незапланированное, допустим. На те же развлечения для ребенка, игрушки», – говорит она.

В музыкальных школах, дворцах культуры и других учреждениях эстетического воспитания о нововведениях знают. И уже готовы заключать договоры на получение образовательных услуг. «С 1 января 2019 года все родители, чьи дети посещают наши школы, могут и должны, в принципе, собирать все эти квитанции, по которым они производят оплату. И в конце года имеют право на частичный возврат оплаты стоимости за обучение», – рассказала директор департамента культурно-общественного развития Диана Трима.

С этими документами родители могут обратиться в фискальную службу. При условии, что официально трудоустроены. «Нужно подать декларацию о доходах, приложить справки, подтверждающие доходы, договор, квитанции либо платежные поручения, подтверждающие данные затраты. Паспорт, номер человека, который подает декларацию. И документы, подтверждающие первую степень родства, если затраты были по ребенку», – сообщила главный государственный ревизор-инспектор Мариупольского Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области Татьяна Качанова.

Налоговую скидку может оформить только один из родителей. Специалисты советуют это сделать тому, у кого зарплата больше. Потому что это повлияет на процент возмещения.

Источник: ТК «Донбасс»