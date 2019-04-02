На КПВВ «Гнутово» мужчина пытался подкупить пограничников. Новости

В Донецкой области при пересечении линии разграничения на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» мужчина пытался предложить пограничникам взятку. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«В контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "договориться" с беспрепятственном пропуске через линию соприкосновения за денежное вознаграждение. На свое предложение он получил от пограничников категорический отказ, после чего нарушителя передали представителям Национальной полиции в Донецкой области», – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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