За кого голосовали: ЦИК обработала 100% протоколов по Донецкой области. Новости

Центральная избирательная комиссия по Донецкой области обработала 100% протоколов с результатами голосования в первом туре выборов президента Украины, прошедших 31 марта.

Согласно данным ЦИК, на момент окончания голосования список избирателей насчитывал 1 млн 427 тыс. 264 чел., из них в голосовании приняли участие 848 тыс. 628 чел. Таким образом, явка составила 59,46%.

На Донетчине по кандидатам в президенты голоса избирателей распределились следующим образом:

Юрий Бойко – 36,84% (312 тыс. 710 избирателей); Владимир Зеленский – 24,73% (209 тыс. 943 избирателей); Петр Порошенко – 12,64% (107 тыс. 284 избирателей); Александр Вилкул – 11,99% (101 тыс. 769 избирателей); Юлия Тимошенко – 3,61% (30 тыс. 705 избирателей); Олег Ляшко – 2,65% (22 тыс. 499 избирателей); Игорь Смешко – 2,47% (20 тыс. 981 избирателей); Анатолий Гриценко – 1,35% (11 тыс. 469 избирателей).

Остальные кандидаты набрали меньше 1% голосов.

Юрий Бойко является лидером во всех округах Донецкой области.

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Напомним, по Луганской области также обработано уже 100% протоколов, во всех округах здесь 1-е место занял Юрий Бойко.

Как сообщалось ранее, всего в Украине на выборах 31 марта было зарегистрировано 29 млн 621 тыс. 197 избирателей, в голосовании приняли участие 63,54%.

По результатам обработки 99,53% протоколов, в целом по стране лидирует Владимир Зеленский набирает (30,22% голосов), далее идут Петр Порошенко (15,94%) и Юлия Тимошенко (13,39%).

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