К испытаниям готовят новые мощные ракетные комплексы, – Турчинов. Новости

Большинство предприятий оборонной промышленности работают в штатном режиме и достаточно эффективно, в частности над выполнением ракетной программы, утвержденной решением СНБО. Об этом сегодня, 2 апреля, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, об этом шла речь во время совещания президента Украины Петра Порошенко с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым и заместителем Секретаря СНБОУ Сергеем Кривоносом. «В ближайшее время планируется испытания новых мощных ракетных комплексов и, учитывая очень важное значение их для укрепления обороны нашей страны, мы обращаемся с предложением вам лично принять участие в финальном этапе испытаний», – отметил он, обращаясь к главе государства.

Президент отметил, что новейшее ракетное вооружение после завершения испытаний, которые должны состояться в ближайшие дни, должны поступить на вооружение ВСУ.