В прифронтовом Чермалыке полицейские изъяли боеприпасы. Новости

В прифронтовом Чермалыке (Волновахский р-н, Донецкая обл.) правоохранители изъяли боеприпасы. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает отдел коммуникации Волновахского отдела полиции Донецкой области.
Так, вчера, 1 апреля, к работникам СБУ обратился 33-летний местный житель, который сказал, что у него дома есть опасные предметы. «На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции Волновахи, которая действительно обнаружила в одном из домов по улице Торговой боевую гранату РГД-5 и дымовую шашку. По словам владельца, он нашел боеприпасы в декабре 2018 года и до сих пор держал их дома», – говорится в сообщении.
Как сообщается, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) заявитель будет освобожден от уголовной ответственности.
В полиции напоминают, что с целью выведения из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и профилактики преступлений с их использованием, с 1 апреля на Донетчине стартовал месячник добровольной сдачи опасных предметов.
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