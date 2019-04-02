На Донетчине переселенка основала ранчо с быками. Новости

В селе Новомайорское (Донецкая обл.) переселенка из Донецка Людмила Речкина основала ферму, где содержит 40 голов быков и другой скот.

Девушка стала фермером, когда ей пришлось переехать из неподконтрольной украинским властям территории (НКТ) в Новомайорск. Люди сначала не верили, что она справится. Сейчас Людмила – поставщик мяса номер 1 в районе. Она также трудоустраивает местных жителей и готовится запустить сеть магазинов.

В 2014 году Речкина с семьей покинула Донецк и переехала в Новомайорское. «Как переехали, сразу опросили местных, оказалось, есть спрос на говядину!», – вспоминает Людмила.

Весной 2017 года девушка приняла участие в проекте «Украинской Донецкий куркуль». Это был инструмент для достижения мечты. Предпринимательница решила представить свою идею и побороться за грантовые деньги. С жизненным оптимизмом Людмила описала проект под названием «Выращивание крупного рогатого скота». В начинаниях ее поддержало руководство города. Сначала не хватало одного голоса жюри, но впоследствии долгожданный грант оказался в ее в руках.

Поначалу мало кто верил в замысел хрупкой женщины. Но ее проект победил в конкурсе грантов, и сейчас на ее ферме 40 голов быков, а также свиньи и птицы.

Кроме того, Людмила сотрудничает с центром занятости и дает работу местным жителям. Вскоре Людмила планирует запустить сеть фирменных магазинов.

Источник: «#ШОТАМ»