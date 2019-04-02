Пора идти забирать: «Орден» для Порошенко в «ДНР» установили возле КПП «Еленовка» (Фото). Новости

В «ДНР» придумали, как «вручить» президенту Украины Петру Порошенко «орден», который они сделали. Его установили вблизи пропускного пункта «Еленовка». Об этом сегодня, 2 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Орден» будет экспонироваться здесь на постоянной основе, говорится в сообщении. Он водружен на временный фундамент вблизи дороги, ведущей из неподконтрольного украинской власти Донецка на подконтрольную украинской власти территорию.

Сообщают, что в ближайшем будущем для «награды» возведут специальный постамент, и она будет видна за сотни метров.

Пользователи обсуждают такое решение:

«NecroMancer»: «Я так понял, орден для Порошенко на постоянку поставили на Еленовке. Пора идти забирать»;

«Деревенский городской»: «А грамматические ошибки исправили?»

Ранее сообщалось, что в надписи на «ордене», который собирались виртуально «вручить» президенту Украины Петру Порошенко, и который привезли в неподконтрольную украинской власти Горловку, допустили грамматическую ошибку.