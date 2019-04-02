Дело экс-мэра Славянска: Штепе могут предоставить госадвоката. Новости

Бывшему мэру Славянска (Донецкая обл.) Неле Штепе могут предоставить государственного адвоката. Об этом сегодня, 2 апреля, во время очередного заседания предупредила коллегия судей Орджоникидзевского районного суда Харькова. Около года они не могут начать даже подготовительное заседание по делу, сообщает «5 канал».

Нелю Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Все это время рассмотрение откладывают по разным причинам. Чаще всего – из-за отсутствия адвокатов или же подозреваемой.

Так произошло и в этот раз. На заседание подозреваемая пришла, а вот трое ее защитников – нет. С собой бывшая мэр Славянска взяла медицинские справки. По ее словам, у нее был инсульт и она долго лечилась. Участвовать в процессе без адвокатов – не может.

Чтобы не нарушать право Штепы на защиту, сторона обвинения согласилась отложить заседание. В прокуратуре же убеждены, что периодическое отсутствие в суде адвокатов и самой женщины – попытка затянуть рассмотрение. Следующее заседание назначено на 15 апреля. «У нас на руках есть документы, которые полностью показывают, что я сейчас никакого отношения не имею к тому делу, которое мне инкриминируют. Мы будем 15 числа обязательно, вот у меня сегодня аритмия, вы видите, что я вся красная. Но мы придем, чтобы не произошло», – заявила Штепа.

«Учитывая, что адвокат Шадрин уже задолго до суда вообще не появляется по разным причинам, а остальные адвокаты периодически не появляются, конечно, сторона обвинения считает, что это затягивание процесса. С целью соблюдения разумных сроков дела суд имеет возможность обратиться к бесплатной правовой помощи с целью назначения защитника на время рассмотрения дела», – прокомментировала представитель обвинения Елена Кравченко.

Напомним, Неля Штепа являлась Славянским городским головой в период с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват Славянска незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т. к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

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