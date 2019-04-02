Житель Бахмута потерял 16 тыс. грн из-за махинаций с банковскими картами. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) с банковской карты местного жителя мошенники сняли 16 тыс. грн. Полиция ведет расследование. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, на телефон мужчины поступило SMS-сообщение с текстом, в котором указывалось, что карта заблокирована, а также номер телефона для получения подробной информации. Позвонив на указанный номер, мужчина поговорил со «сотрудником банка», который сообщил, что для разблокирования банковской карты нужно продиктовать все ее данные. Пострадавший предоставил всю информацию, после чего оказалось, что с его карты сняты 16 тыс. грн.

По данному факту проводится проверка по ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Как отметили в полиции, расследование телефонного и интернет-мошенничества значительно усложняется тем, что преступник может действовать на расстоянии, находясь в другом городе и даже стране. Телефонными мошенниками или их сообщниками могут оказаться даже граждане, которые уже отбывают наказание в местах лишения свободы.

Полиция снова призывает жителей быть бдительными. «Если на ваш или телефон или телефон ваших близких поступают сомнительные сообщения или звонки с просьбой сообщить ваши личные данные (номер банковской карты, пин-коды, срок действия), к вам на улице обращаются незнакомцы с "просьбами о помощи" или вы стали жертвой мошенников, не медлите и сразу звоните по номеру "102"», – подчеркнули в полиции.

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