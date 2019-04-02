В нечеловеческих условиях: Как выживают в прифронтовом поселке на Донетчине (Видео). Новости

Семья Пыжовых из прифронтовой Бахмутки (Донецкая обл.) едва выжила. Они спали на полу в нечеловеческих условиях. Мать-одиночка Людмила с двумя детьми осталась в зоне боевых действий без имущества и средств к существованию.

С начала вооруженного конфликта линия разграничения поделила Бахмутку на две части. «На неподконтрольной стороне остались библиотека, поселковый совет, больница, школа, магазины», – говорит депутат Зайцевского сельского совета Людмила Боудник-Конева.

В поселке – десятки разрушенных домов. У сотен местных жителей – искалеченные судьбы. «Мы уже даже не обращаем внимание, что здесь стреляют. Это как бы нормально уже», – делится Людмила Пыжова.

Семья Пыжовых живет в двухэтажке. На время ожесточенных боев из поселка выезжали. А когда вернулись, почти потеряли сознание от увиденного. «Просто пустая хата. Все было ободрано, все обои оборваны. Так мы и жили. У нас не было где спать, просто стены у нас были», – вспоминает Людмила Пыжова.

Обустраиваться пришлось с нуля. Мебель, вещи и игрушки девочкам дали соседи. Разбитые окна до сих пор затянуты пленкой и одеялами.

От пережитого 15-летняя Аня до сих пор не может оправиться. «Прятаться в подвале ночью. Ты бежишь сонный, куда-то бежишь и не понимаешь, тебе надо быстрее», – говорит она.

Девушка старается хорошо учиться. Однако, на домашнее задание мало времени. «Где-то два часа добирается до школы», – сказала мама девушки.

Чуть ли не самой острой проблемой в Бахмутке остается нехватка питьевой воды. Ее привозят один раз в неделю. «Она как кофе с молоком сразу если ее набрать – алебастер, глина, там все», – объясняет Людмила Пыжова.

Еще одна проблема – продукты. Приезд волонтеров Фонда Рината Ахметова для местного населения – большое событие.

Людмила не теряет надежды, что самое трудное – уже позади, и что детей ожидает мирное будущее.

Фонд Ахметова оказывает помощь мирным жителям Донбасса уже 4,5 года. За все время работы выдано более чем 12 млн наборов выживания. Спасены более миллиона жизней.

Источник: ТК «Донбасс»