Смерть в транспорте: В Мариуполе с начала года умерли два пассажира (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) с начала этого года зафиксировано два случая смерти пассажиров в общественном транспорте. Людям становилось плохо прямо во время движения. Медики рассказали, что предпринять в подобной ситуации, до приезда «скорой помощи».

В прошлом месяце в мариупольских трамваях умерли двое пенсионеров. По словам горожан, причины, когда людям становится плохо, разные.

«Сознание теряют, душно бывает в некотором транспорте. Если резко останавливается автобус, также травма может быть. Разные бывают случаи», – говорит жительница Мариуполя Надежда.

Пенсионерка Валентина Васильевна рассказывает, что всегда носит с собой маленькую аптечку. «Обязательно, всегда в сумке таблеточки, все как положено», – уточняет женщина.

Специалисты утверждают, что пассажирам должны помогать водители и кондукторы. Так, Валерий Волошко уже 10 лет водит троллейбус. Вспоминает, как впервые спасал человека.

«Был случай, что человек упал в салоне, признаки эпилепсии. Голову на бок положили, водой обтерли, вызвали скорую», – рассказывает мужчина.

Водитель уверяет, что в транспорте есть аптечка. Обновляют ее ежемесячно. В аптечке бинт, цитрамон, нашатырный спирт, жгут.

По словам медиков, в аптечке должны быть перевязочные материалы, перекись водорода и нашатырь. Из таблеток – только нитроглицерин от боли в сердце.

Если человек потерял сознание, нужно положить его на бок, так, чтоб он не лежала на спине, запрокинув голову», – пояснила и.о. заместителя главного врача станции экстренной медицинской помощи Елена Щербина

Как уверяют в трамвайно-троллейбусном управлении экипажи умеют оказывать домедицинскую помощь. Этому работников обучают перед первым рейсом.

«Ежеквартально проводятся инструктажи, в том числе, и по вопросам оказания первой медицинской помощи. Контингент наших пассажиров достаточно пожилой, поэтому такие случаи бывают», – отметил заместитель начальника Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления Виталий Симоненко.

Врачи же подчеркивают, главное при такой ситуации – не оставлять человека в одиночестве, пока не убедитесь, что он в безопасности.

Источник: ТК «Сигма»