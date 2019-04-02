В Житомире будут судить двух членов НВФ «ДНР». Новости

В Житомире будут судить двух человек – участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Так, во время досудебного расследования установлено, что 58-летний уроженец Донецкой области и 30-летняя гражданка иностранного государства в течение 2014-2015 годов добровольно вступили «на службу» в НВФ «ДНР». «В дальнейшем эти лица оказали вооруженное сопротивление и незаконное противодействие выполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов Украины и военнослужащими Вооруженных сил Украины, задействованных в проведении АТО и операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.

Также, по информации прокуратуры, обвиняемые непосредственно участвовали в боевых действиях, обеспечении оружием и боеприпасами своих сообщников – других участников НВФ, и тому подобное.

«Под процессуальным руководством прокуратуры области закончено досудебное расследование по уголовным производствам в отношении двух лиц – участников террористической организации "ДНР". Сейчас утверждены и направлены в суд обвинительные акты по обвинению двух лиц в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины», – сообщили в прокуратуре.

Дела будет рассматривать Королевский районный суд города Житомира. Публичное обвинение будет осуществлять прокуратура области.