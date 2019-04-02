Почти каждый десятый призывник заключил контракт с ВСУ. Новости

Почти каждый десятый срочник заключил контракт с ВСУ с осени 2018 года. Об этом сегодня, 2 апреля, заявил на брифинге в пресс-центре Минобороны Украины начальник отдела комплектования и призыва Генерального штаба ВСУ полковник Валерий Дендебера, сообщает пресс-служба министерства.

«С осени 2018 года примерно 900 призывников заключили контракт с Вооруженными Силами Украины – то есть почти каждый десятый», – отметил полковник Валерий Дендебера.

Уточняется, что Министерство обороны Украины совместно с другими органами центральной и местной исполнительной власти проводит постоянную целенаправленную работу по улучшению условий прохождения срочной военной службы гражданами Украины.

Выплата денежной помощи при призыве в размере двух минимальных заработных плат (в 2019 году – это 3,8 тыс. грн) предусмотрена статьей 21 Закона.

Время прохождения срочной военной службы засчитывается в стаж работы, дающий право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях, если на момент призыва на срочную военную службу, новобранец учился по специальности в профессионально-техническом учебном заведении, работал по профессии или занимал должность, которая дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.

Отпуск предоставляется (за весь период прохождения военной службы) продолжительностью 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно, но не ранее чем через 3 месяца после начала прохождения военнослужащими срочной военной службы.

За ними, как и за мобилизованными и контрактниками, сохраняется рабочее место и средний заработок, соответствующие изменения были внесены в ст. 119 Закона Украины «Кодекс законов о труде Украины» в 2015 году.

Военнослужащие срочной военной службы находятся на полном государственном обеспечении. Они размещаются в казармах (на кораблях) в соответствии с Уставом внутренней службы ВСУ. Обеспечиваются ежедневным трехразовым горячим питанием и военной формой одежды (летней и зимней) согласно установленным нормам. За ними сохраняются жилые помещения, которые они занимали до призыва на срочную военную службу. Они не могут быть сняты с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В связи с полным государственным обеспечением военнослужащим срочной службы выплачиваются ежемесячно около 350 грн. (От воинского звания и должности) на дополнительные личные нужды.

При увольнении военнослужащим срочной военной службы выплачивается выходное пособие в размере от 8-ми должностных окладов в зависимости от воинского звания и должности.

Для военнослужащих из числа детей-сирот и лишенных родительской опеки – в размере 12 окладов.