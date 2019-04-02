Бойцы АТО и ООС получили в собственность более 7 тыс. га земли на Запорожье. Новости

Участники боевых действий на Донбассе получат в Запорожской области более 7 тыс. га земли. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщили в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

«В Запорожской области изъявили желание получить землю 8 537 участников боевых действий и членов их семей. Именно такое количество заявлений от военных получили в Главном управлении Госгеокадастра в Запорожской области и органах местного самоуправления региона», – говорится в сообщении.

В настоящее время, участникам боевых действий предоставили 5 485 разрешений на разработку проектов землеустройства для получения земель общей площадью 7 382,99 га, из них, для ведения личного крестьянского хозяйства – 3 720 разрешений (7 179,13 га), для ведения садоводства – 1 273 разрешения (146,59 га), для строительства и обслуживания жилого дома – 492 разрешения (57,27 га).

Наибольшее количество разрешений получено участниками АТО (ООС) в Запорожском (1 112), Мелитопольском (796), Вольнянском (524) Бердянском (508) районах Запорожской области.

Отмечается, что непосредственно в собственность бойцы уже получили 2 698 земельных участков. Их общая площадь составляет 4 112,76 га. В частности, для ведения личного крестьянского хозяйства военным предоставлено 2 126 участков общей площадью 4 053,57 га. Для ведения садоводства участники АТО (ООС) получили 480 участков общей площадью 51,09 га, для строительства и обслуживания жилого дома – 92 участка площадью 8,1 га.