«Гиви», налоги и белки в городе: В «ДНР» составили свои задачи по математике (Фото). Новости

В «ДНР» разработали учебник по математике для 5 класса «Донецкая арифметика». Он размещен на сайте «ведомств» образования.

Как точно называется издание – не понятно, т.к. на обложке указано «Донецкая арифметика», а в аннотации и предисловии – «Донецкая математика».

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Подчеркивая уникальность «Донецкой арифметики», разработчики поясняют – пытались соединить математику и краеведение, чтобы убрать «теоретическую сухость». Считают, что благодаря их новации ребенок будет лучше усваивать материал.

«В настоящее время четко стоит задача формирования у детей чувства любви к своей малой родине, эмоционально-положительного отношения к тем местам, где они родились и живут... Достижение этой цели средством одного только из предметов "Природоведение", "Уроки гражданственности и духовности Донбасса" или бесед на классных часах невозможно, оно должно осуществляться на межпредметной основе», – также отмечают авторы в предисловии.

В пособии представлены задачи по математике, рассказывающие о различных фактах о Донбассе.

Отображает учебник и «республиканский» период – после 2014 года. Задачи, в частности, основаны на:

достижениях промышленности и иных сфер народного хозяйства «ДНР» (добыча шахт, выплавка меткомбинатов, сбор зерновых и пр.);

особенностях налогообложения «ДНР»;

«плюсах» в спортивной и общественной жизни «республики»;

«законах» и юридических «нормах» «ДНР», и пр.

Например, 5-классникам предлагается решить такие задачи:

– «Всего за 2015 год угледобывающие предприятия Донецкой народной республики всех форм собственности добыли 9 млн 30 тыс. 687 тонн угля. В том числе шахтами, подчиненными министерству угля и энергетики ДНР, за 12 месяцев 2015 года было добыто 5 млн 106 тыс. 901 тонна угля. Остальное добыли на частных угольных предприятиях. Какой налог нужно заплатить частным предприятиям, если взимается сбор в размере 200 рублей за 1 тонну проданного угля?»;

– «В январе 2017 года шахтеры ДНР добыли 917 тыс. 488 тонн угля. В том числе работники шахт, подчиненных министерству угля и энергетики ДНР, выдали на-гора 461 тыс. 629 тонн топлива. Остальное – частные угольные предприятия. Сколько угля добыли частные предприятия?».

Затрагивается и тема войны. Например, школьникам даются задачи о разрушениях и восстановлении объектов, а также о «Гиви» (командир незаконного вооруженного формирования «Сомали» Михаил Толстых, взорван в Донецке 8 февраля 2017 года). Примечательно, что кроме «Гиви» в пособии не упоминается больше никто из лидеров «ДНР» – нет ни Александра Захарченко, ни «Моторолы», ни нынешнего «главы ДНР» Дениса Пушилина.

В пособии постоянно делается акцент на «республике», на «ДНР». Даже в заданиях на нейтральные темы (о насекомых, животных, птицах, растениях) подчеркивается, что речь идет о флоре и фауне именно «ДНР».

При этом допускаются «идеологические» ошибки. Так, в «ДНР» слово «республика» требуют писать с прописной (заглавной) буквы, но в задачнике часто встречается написание с малой литеры. Также 5-классникам предлагается задача о стадионе «Авангард», расположенном в Макеевке. И в ней акцентируется, что «в 2018 году планируется модернизация стадиона». Однако, стадион так и не отремонтировали.

Еще в «ДНР» разработали сборник заданий по математики для 4 классов. Здесь ситуация аналогичная – наряду с математическими упражнениями идут «республиканские» задачи.

Например, встречаются такие: «Сейчас жители городов Донецкой народной республики возвращаются к мирной жизни. Ремонтируют дороги, восстанавливают разрушенные здания. 386 тополей, 517 акаций, 298 каштанов получили новую жизнь в городе Макеевка. Весело щебечут птицы. Прыгают по деревьям белочки. Выдели из текста задачу. Поставь к ней вопрос и реши ее».

Примечательно, что в довоенное время в центральных городах Донетчины белок не было. А после 2014 года, когда война начала влиять и на экосистему, звери из дикой природы начали появляться в крупных городах. Так, в Донецке неоднократно встречают белок, так лисиц, енотовидную собаку, замечали лис и в соседней Макеевке.

Или такая: «В Донецкой народной республике около 3500 га леса. Из-за войны остались целыми 2488 га. Глава ДНР Александр Захарченко заверил: "Лесной ресурс будет восстановлен". Сколько леса нужно восстановить? 1 га – 1000 кв. м. Переведи га в кв. м».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» издали книгу об особенностях «донецкого языка» с соответствующим словарем.

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