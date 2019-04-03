Волны, чайки, пикники: С наступлением весны жители Мариуполя массово отправились к морю (Фото). Новости

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Волны, чайки, пикники: С наступлением весны жители Мариуполя массово отправились к морю (Фото)

ДН

03.04.19 09:04dnews.dn.uaНовости

Фото «Донецких новостей»

В Мариуполе Азовское море – место отдыха и оздоровления, доступное абсолютно каждому.

Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», отдыхающих на морском берегу можно увидеть в любое время года и в любую погоду. Но особенно многолюдно здесь становится с наступлением солнечных весенних дней.

Сотни мариупольцев и гостей города спешат на побережье, чтобы подышать свежим воздухом и полюбоваться беспокойным прибоем. Кое-где раскинулись пикниковые полянки, ребятня с родителями азартно играет в мяч, чайки, обгоняя друг друга, спешат поймать на лету разбрасываемое угощение. А самые нетерпеливые любители морского отдыха загорают и даже купаются.

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