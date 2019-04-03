Выборы президента: Как голосовал Донбасс в 2014 и 2019 годах. Новости

Избиратели Донбасса 31 марта голосовали почти втрое активнее, чем на выборах президента 2014 года. Исходя из результатов голосования, за 5 лет мнения о политиках жителей Донецкой и Луганской областей существенно изменилось. Об этом свидетельствуют анализ результатов выборов, проведенный «Донецкими новостями» по данным Центральной избирательной комиссии.
5 лет назад внеочередные выборы президента состоялись 25 мая 2014 года в связи с отстранением Виктора Януковича от должности президента (изначально выборы должны были пройти в 2015 году). Выборы прошли в один тур.
В 2014-м первоначально на пост главы государства претендовали 23 кандидата, двое снялись с гонки, в итоге в бюллетени значился 21 претендент (31 марта 2019 года – 39 кандидатов).
Т.к. в мае 2014 года на Донбассе еще не было четкого деления на подконтрольную и неподконтрольную Украине территорию, в регионе еще числилось 34 территориальных избирательных округа (ТИО):
- в Донецкой области: 22 ТИО, в них – 2432 избирательных участка;
- в Луганской: 12 ТИО, в них – 1476 избирательных участка.
Но большинство округов были охвачены волнениями «русской весны», города захвачены, а в Славянске уже шли военные действия.
В результате, в 2014-м на Донетчине из 22 округов по факту приняли участие в выборах лишь 8. На Луганщине из 12 округов голосовали лишь 2.
Ситуация по ТИО на выборах президента Украины 25 мая 2014 г.
Для увеличения – кликните на изображении
В 2019 году избирательные округа перегруппировали (неподконтрольные территории также были учтены), в итоге:
- в Донецкой области получилось 12 ТИО и 1211 избирательных участка;
- в Луганской области – 6 ТИО и 536 избирательных участка.
Что касается числа избирателей и принявших участие в голосовании в 2014-м и 2019-м:
25 мая 2014 г.
31 марта 2019 г.
Кол-во избирателей в списке
Проголосовавшие избиратели
Явка
Кол-во избирателей в списке
Проголосовавшие избиратели
Явка
Донецкая область
745 488
112 625
15,11%
1 427 264
848 628
59,46%
Луганская область
218 105
84 937
38,94%
532 507
302 798
56,86%
Итого Донбасс
963 593
197 562
20,50%
1 959 771
1 151 426
58,75%
Из претендентов на пост президента 2014 года в этом году в бюллетенях значились шестеро:
- Ольга Богомолец;
- Юрий Бойко;
- Анатолий Гриценко;
- Олег Ляшко;
- Петр Порошенко;
- Юлия Тимошенко.
За 5 лет мнение жителей Донбасса о данных политиках изменилось, что отразилось в результатах голосования. Например, в 2014 году во всех 10-ти участвовавших в выборах округах Донбасса победил Петр Порошенко, в этом году – Юрий Бойко:
25 мая 2014 г.
31 марта 2019 г.
Донецкая обл.
Луганская обл.
Петр Порошенко
36,15%
41 880 голосов
33,17%
17 329 голосов
12,64%
107 284 голосов
6,58%
19 953 голосов
Юлия Тимошенко
7,64%
8 852 голосов
7,77%
4 059 голосов
3,61%
30 705 голосов
4,89%
14 830 голосов
Юрий Бойко
0,69%
803 голосов
1,86%
972 голосов
36,84%
312 710 голосов
43,95%
133 126 голосов
Анатолий Гриценко
4,16%
4 825 голосов
4,55%
2 378 голосов
1,35%
11 469 голосов
1,53%
4 646 голосов
Олег Ляшко
2,90%
3 365 голосов
6,17%
3 225 голосов
2,65%
22 499 голосов
3,17%
9 610 голосов
Ольга Богомолец
2,60%
3 022 голосов
2,41%
1 263 голосов
0,09%
800 голосов
0,10%
326 голосов
Отметим, что относительно выборов 31 марта 2019 года ЦИК обнародовала предварительные данные по Донбассу на основании обработки 100% протоколов, поступивших из региона. Окончательные результаты будут указаны в итоговом протоколе ЦИК.
Как сообщалось ранее, по результатам обработки 99,53% протоколов в целом по стране лидирует Владимир Зеленский (30,22% голосов), далее идут Петр Порошенко (15,94%) и Юлия Тимошенко (13,39%).
Читайте также:
- За кого голосовали: ЦИК обработала 100% протоколов по Донецкой области
- Обработано 100% протоколов: За кого на выборах президента проголосовала Луганщина
- Обработано 99,5% протоколов: На Донбассе Порошенко потерял последний округ
- В ЦИК пояснили, почему еще не подсчитан 100% результат на выборах президента
- Национальный экзитпол: За кого голосовал восток Украины
Комментарии