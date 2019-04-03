Выборы президента: Как голосовал Донбасс в 2014 и 2019 годах. Новости

Избиратели Донбасса 31 марта голосовали почти втрое активнее, чем на выборах президента 2014 года. Исходя из результатов голосования, за 5 лет мнения о политиках жителей Донецкой и Луганской областей существенно изменилось. Об этом свидетельствуют анализ результатов выборов, проведенный «Донецкими новостями» по данным Центральной избирательной комиссии.

5 лет назад внеочередные выборы президента состоялись 25 мая 2014 года в связи с отстранением Виктора Януковича от должности президента (изначально выборы должны были пройти в 2015 году). Выборы прошли в один тур.

В 2014-м первоначально на пост главы государства претендовали 23 кандидата, двое снялись с гонки, в итоге в бюллетени значился 21 претендент (31 марта 2019 года – 39 кандидатов).

Т.к. в мае 2014 года на Донбассе еще не было четкого деления на подконтрольную и неподконтрольную Украине территорию, в регионе еще числилось 34 территориальных избирательных округа (ТИО):

в Донецкой области: 22 ТИО, в них – 2432 избирательных участка;

в Луганской: 12 ТИО, в них – 1476 избирательных участка.

Но большинство округов были охвачены волнениями «русской весны», города захвачены, а в Славянске уже шли военные действия.

В результате, в 2014-м на Донетчине из 22 округов по факту приняли участие в выборах лишь 8. На Луганщине из 12 округов голосовали лишь 2.

Ситуация по ТИО на выборах президента Украины 25 мая 2014 г.

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В 2019 году избирательные округа перегруппировали (неподконтрольные территории также были учтены), в итоге:

в Донецкой области получилось 12 ТИО и 1211 избирательных участка;

в Луганской области – 6 ТИО и 536 избирательных участка.

Что касается числа избирателей и принявших участие в голосовании в 2014-м и 2019-м:

25 мая 2014 г. 31 марта 2019 г. Кол-во избирателей в списке Проголосовавшие избиратели Явка Кол-во избирателей в списке Проголосовавшие избиратели Явка Донецкая область 745 488 112 625 15,11% 1 427 264 848 628 59,46% Луганская область 218 105 84 937 38,94% 532 507 302 798 56,86% Итого Донбасс 963 593 197 562 20,50% 1 959 771 1 151 426 58,75%

Из претендентов на пост президента 2014 года в этом году в бюллетенях значились шестеро:

Ольга Богомолец;

Юрий Бойко;

Анатолий Гриценко;

Олег Ляшко;

Петр Порошенко;

Юлия Тимошенко.

За 5 лет мнение жителей Донбасса о данных политиках изменилось, что отразилось в результатах голосования. Например, в 2014 году во всех 10-ти участвовавших в выборах округах Донбасса победил Петр Порошенко, в этом году – Юрий Бойко:

25 мая 2014 г. 31 марта 2019 г. Донецкая обл. Луганская обл. Донецкая обл. Луганская обл. Петр Порошенко 36,15% 41 880 голосов 33,17% 17 329 голосов 12,64% 107 284 голосов 6,58% 19 953 голосов Юлия Тимошенко 7,64% 8 852 голосов 7,77% 4 059 голосов 3,61% 30 705 голосов 4,89% 14 830 голосов Юрий Бойко 0,69% 803 голосов 1,86% 972 голосов 36,84% 312 710 голосов 43,95% 133 126 голосов Анатолий Гриценко 4,16% 4 825 голосов 4,55% 2 378 голосов 1,35% 11 469 голосов 1,53% 4 646 голосов Олег Ляшко 2,90% 3 365 голосов 6,17% 3 225 голосов 2,65% 22 499 голосов 3,17% 9 610 голосов Ольга Богомолец 2,60% 3 022 голосов 2,41% 1 263 голосов 0,09% 800 голосов 0,10% 326 голосов

Отметим, что относительно выборов 31 марта 2019 года ЦИК обнародовала предварительные данные по Донбассу на основании обработки 100% протоколов, поступивших из региона. Окончательные результаты будут указаны в итоговом протоколе ЦИК.

Как сообщалось ранее, по результатам обработки 99,53% протоколов в целом по стране лидирует Владимир Зеленский (30,22% голосов), далее идут Петр Порошенко (15,94%) и Юлия Тимошенко (13,39%).

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