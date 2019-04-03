Выборы президента: Как голосовал Донбасс в 2014 и 2019 годах. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Выборы президента: Как голосовал Донбасс в 2014 и 2019 годах

ДН

03.04.19 06:41dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Избиратели Донбасса 31 марта голосовали почти втрое активнее, чем на выборах президента 2014 года. Исходя из результатов голосования, за 5 лет мнения о политиках жителей Донецкой и Луганской областей существенно изменилось. Об этом свидетельствуют анализ результатов выборов, проведенный «Донецкими новостями» по данным Центральной избирательной комиссии.

5 лет назад внеочередные выборы президента состоялись 25 мая 2014 года в связи с отстранением Виктора Януковича от должности президента (изначально выборы должны были пройти в 2015 году). Выборы прошли в один тур.

В 2014-м первоначально на пост главы государства претендовали 23 кандидата, двое снялись с гонки, в итоге в бюллетени значился 21 претендент (31 марта 2019 года – 39 кандидатов).

Т.к. в мае 2014 года на Донбассе еще не было четкого деления на подконтрольную и неподконтрольную Украине территорию, в регионе еще числилось 34 территориальных избирательных округа (ТИО):

  • в Донецкой области: 22 ТИО, в них – 2432 избирательных участка;
  • в Луганской: 12 ТИО, в них – 1476 избирательных участка.

Но большинство округов были охвачены волнениями «русской весны», города захвачены, а в Славянске уже шли военные действия.

В результате, в 2014-м на Донетчине из 22 округов по факту приняли участие в выборах лишь 8. На Луганщине из 12 округов голосовали лишь 2.

Ситуация по ТИО на выборах президента Украины 25 мая 2014 г.

Для увеличения – кликните на изображении

В 2019 году избирательные округа перегруппировали (неподконтрольные территории также были учтены), в итоге:

  • в Донецкой области получилось 12 ТИО и 1211 избирательных участка;
  • в Луганской области – 6 ТИО и 536 избирательных участка.

Что касается числа избирателей и принявших участие в голосовании в 2014-м и 2019-м:

 

25 мая 2014 г.

31 марта 2019 г.

Кол-во избирателей в списке

Проголосовавшие избиратели

Явка

Кол-во избирателей в списке

Проголосовавшие избиратели

Явка

Донецкая область

745 488

112 625

15,11%

1 427 264

848 628

59,46%

Луганская область

218 105

84 937

38,94%

532 507

302 798

56,86%

Итого Донбасс

963 593

197 562

20,50%

1 959 771

1 151 426

58,75%

 

Из претендентов на пост президента 2014 года в этом году в бюллетенях значились шестеро:

  • Ольга Богомолец;
  • Юрий Бойко;
  • Анатолий Гриценко;
  • Олег Ляшко;
  • Петр Порошенко;
  • Юлия Тимошенко.

За 5 лет мнение жителей Донбасса о данных политиках изменилось, что отразилось в результатах голосования. Например, в 2014 году во всех 10-ти участвовавших в выборах округах Донбасса победил Петр Порошенко, в этом году – Юрий Бойко:

 

25 мая 2014 г.

31 марта 2019 г.

Донецкая обл.

Луганская обл.

Донецкая обл.

Луганская обл.

Петр Порошенко

36,15%

41 880 голосов

33,17%

17 329 голосов

12,64%

107 284 голосов

6,58%

19 953 голосов

Юлия Тимошенко

7,64%

8 852 голосов

7,77%

4 059 голосов

3,61%

30 705 голосов

4,89%

14 830 голосов

Юрий Бойко

0,69%

803 голосов

1,86%

972 голосов

36,84%

312 710 голосов

43,95%

133 126 голосов

Анатолий Гриценко

4,16%

4 825 голосов

4,55%

2 378 голосов

1,35%

11 469 голосов

1,53%

4 646 голосов

Олег Ляшко

2,90%

3 365 голосов

6,17%

3 225 голосов

2,65%

22 499 голосов

3,17%

9 610 голосов

Ольга Богомолец

2,60%

3 022 голосов

2,41%

1 263 голосов

0,09%

800 голосов

0,10%

326 голосов

 

Отметим, что относительно выборов 31 марта 2019 года ЦИК обнародовала предварительные данные по Донбассу на основании обработки 100% протоколов, поступивших из региона. Окончательные результаты будут указаны в итоговом протоколе ЦИК.

Как сообщалось ранее, по результатам обработки 99,53% протоколов в целом по стране лидирует Владимир Зеленский (30,22% голосов), далее идут Петр Порошенко (15,94%) и Юлия Тимошенко (13,39%).

Читайте также:

Комментарии