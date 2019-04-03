«Мегастроительство в 20 км от фронта»: Как сегодня выглядит Курахово (Фото). Новости

Житель прифронтовой Красногоровки Иван Хандогий посетил Курахово (Донецкая обл.), где обратил внимание на масштабные работы по благоустройству в городе. Запечатленные в Курахово кадры он опубликовал в соцсети.

«Курахово, от фронта 20 км, мегастроительство», – прокомментировал Иван.

Мужчина показал отремонтированные двухэтажные дома, оформленные плиткой ФЭМ («фэмкой») тротуары. Он акцентировал внимание на том, что все работы выполнены за годы конфликта. «Мы видим, фэмка лежит… Готовятся к тому, что будут тротуарную плитку стелить. Все эти фасады, эти домики были приведены в порядок за время войны», – отметил Иван.

Иван рассказывает, что в порядок приводится и местный парк. «Везде порядки были наведены, везде чистенько, везде убрано. Вот эта фэмка приготовлена – в этом году уже будет новый парк», – сообщил он.

Иван отметил, что дома до реконструкции выглядели очень плачевно. Сейчас же и дома, и тротуары приведены в порядок. Мужчина заехал в один из дворов, чтобы увидеть ситуацию там. Во дворах сделаны дороги, возле подъездов – новые лавочки. На улицах по всему городу – чисто. По словам Ивана, в некоторых местах ремонтируют асфальтное покрытие, строится новый рыночек.

В здании, где находится паспортный стол, крышу покрыли металлочерепицей, фундамент готовят к подливке бетоном.

Шиферную крышу заменили на металлочерепицу и в некоторых жилых домах. Во многих домах и в текущем году производятся фасадные работы, работы по обустройству фундаментов. Возле зданий высаживают туи. Иван обратил внимание на то, что мусорные контейнеры стоят на обустроенной площадке, под крышей. Он рассказал, что для Курахово была закуплена новая коммунальная техника, а также проложены новые трубы теплотрасс.

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