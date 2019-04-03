В Донецке будут «судить» подрядчика, проводившего ремонты в детсадах. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке в «суд» направлено «уголовное дело» «в отношении директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося проведением ремонтных работ». Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».

Как уверяют в «республике», установлено, что фигурант совершил «хищение бюджетных средств путем обмана заказчиков при проведении ремонтных работ в детских образовательных и дошкольных заведениях». «Хищение средств происходило путем внесения в акты приемки выполненных строительных работ частично заведомо ложных объемов выполненных строительных работ, а также затрат на их выполнение», – заявляют в «прокуратуре».

Там добавляют, что действиями фигуранта «в первом случае причинен ущерб на общую сумму 263 тыс. 756 руб. (109 тыс. грн по местному курсу на 3.04.2019 – ред.) и во втором случае на общую сумму 126 тыс. 578 руб. (52,3 тыс. грн)».

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», – утверждают в пресс-службе.