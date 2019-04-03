В «ЛНР»: В Луганске сообщают о задержании двух угонщиков авто. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске задержаны двое угонщиков. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«27 марта 2019 года граждане 1992 и 1981 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправомерно завладели транспортным средством и личным имуществом гражданина 1982 года рождения», – утверждают в «МВД».

Как уверяют в «полиции», двое товарищей пришли в гости к третьему, где вместе употребляли алкоголь. После этого хозяин уснул, а гости решили «покататься на авто». По словам задержанных, помимо авто, они украли 2 ноутбука, телефон, 200 грн и охотничье ружье. Мужчины доехали до Георгиевки, и автомобиль заглох. Они переночевали в машине, закрыли ее и на маршрутке поехали обратно в Луганск.

В «МВД» заявили, что в отношении задержанных «возбуждено уголовное дело».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube