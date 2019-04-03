В прифронтовом Торецке забастовка шахтеров грозит подтоплением города. Новости

В прифронтовом Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) работники шахт «Северная», «Южная» и «Новая» три месяца не получают зарплату и, если в ближайшее время им не выплатят задолженность, планируют присоединиться к бастующим шахтерам шахты «Родинская».

Подземный электрослесарь Евгений Лагер работает на шахте «Северная» 25 лет. Последний раз зарплату получал 26 декабря, но продолжает спускаться под землю. «Я – многодетный отец, несовершеннолетних детей трое, плюс двое студентов. Как можно выжить, я не знаю. Привет правительству и всем руководителям», – сказал мужчина.

По словам работников шахты «Северная», все живут в долг. «Теща на пенсии, хоть ей дают деньги. А так – если б не теща, не знаю, как бы мы выживали бы, и что делали», – говорит горняк Алексей Шкурко.

«В магазине там когда-то дают в долг, у кого-то папы и мамы есть, у которых пенсия какая-то. А есть люди вообще без дохода живут – от звонка до звонка. Ну, могут хлеба в долг дать. А как жить – дети голодные в глаза смотрят родителям. Вот как? Три месяца – вот пусть они попробуют без заработной платы. Сытый голодного, наверное, никогда не поймет», – сказала еще одна работница шахты Людмила Моджалова.

На шахте «Северная» работают 172 человека. За три месяца им задолжали более 2 млн грн. Средняя зарплата горняка тут 5 тыс. грн.

Как сообщил глава Торецкого теркома профсоюза горняков Василий Щербань, шахта «Северная» находится в стадии ликвидации. «Подготовлен проект и на шахту "Южная", передать в реструктуризацию – на закрытие в третью группу. Трудящиеся шахты "Северная", "Южная" и шахты "Новая", которая здесь рядом, финансируются за счет бюджетных денег, не за счет реализации [угля]», – сказал он.

По его словам, если работники этих шахт перестанут работать, подземные воды могут подтопить город. «Если шахта остановится, шахта останется без воздуха, в первую очередь. Это сразу взрыв. Если воду перестанут качать, пойдет затопление шахты – вся вода, газ могут выйти на поверхность», – говорит Щербань.

Глава профсоюзного комитета горняков шахты «Северная» Виталий Воробьев отметил, что пока еще шахтеры выходят на работу, а планируемая забастовка – это уже крик души: «Что будет завтра, послезавтра, никто не может сказать».

На шахте «Новая», которая не является угледобывающей, сложилась аналогичная ситуация. Здесь три месяца зарплату не получают 120 работников предприятия, им задолжали 2 млн 300 тыс. грн. Как рассказала экономист шахты «Новая» Людмила Денисенко, ситуация с задолженностью по зарплатам здесь не первый год, а работники, чтобы выжить, вынуждены брать кредиты в банках или занимать у родственников, в том числе у пенсионеров. «Это стыдно. Это ужасно противно, но тем не менее берешь и занимаешь. Я, например, занимаю деньги у своей мамы-пенсионерки», – говорит она.

Шахту «Новая» по проекту должны закрыть за три года, она финансируется также из госбюджета. «То, что от нас зависит, мы все это делаем. Мы обращались с коллективным письмом к премьер-министру… Коллектив у нас все-таки люди ответственные и понимают всю ответственность, если они не выйдут на работу. В городе и так напряженно с рабочими местами, потерять рабочее место не каждый захочет», – говорит главный инженер Владислав Доценко.

«Отсюда будут вытекать и другие последствия. Если мы затопим шахту "Новая", то пострадает и шахта "Центральная", которая находится рядом с нами. Наша вода пойдет на шахту "Центральная", и их комплекс водоотливов просто не справится. Пострадают и другие коллективы», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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