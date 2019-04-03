Говорить о дружбе с Россией на фоне российской агрессии невозможно, – замглавы МИД. Новости

Договор о дружбе Украины с Россией утратил силу с 1 апреля 2019 года, но никаких последствий в результате этого не будет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

«Абсолютно нелогично говорить о дружбе и сотрудничестве со страной, которая разрушает Украину, которая обстреливает мирные населенные пункты, которая делает все возможное для того, чтобы уничтожить украинскую государственность, помешать демократическому европейскому и эффективному развитию. Говорить о какой-то дружбе на этом фоне невозможно», – сказал он.

«Мы как мирная страна продолжаем надеяться на то, что в Кремле будет преобладать здравый смысл. Но, к сожалению, на сегодняшний день никаких признаков этого нет. Более того, наблюдаются дальнейшие попытки эскалации, вмешательства во внутренние политические процессы Украины, подрыва национальной экономики и негативного влияния на жизнь украинского населения», – заявил замглавы МИД Украины.

Он добавил, что именно поэтому в Украине было принято решение не продлевать Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией после окончания срока его действия.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»