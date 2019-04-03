В ОБСЕ рассказали о гибели мужчины от осколочных ранений. Новости

От полученных осколочных ранений в неподконтрольной украинским властям Саханке (Донецкая обл.) погиб мужчина, а в результате обстрелов в неподконтрольных украинским властям Пикузах (до переименования – Коминтерново) были ранены мужчина и женщина. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 2 апреля.

Сообщается, что в Саханке и Пикузах наблюдатели уточняли обстоятельства инцидентов, произошедших в марте. Наблюдатели уточняли сообщения о мужчине, который погиб от полученных осколочных ранений в Саханке (неподконтрольной правительству, 24 км к северо‑востоку от Мариуполя). 12 марта сотрудники морга в Старобешево (неподконтрольной правительству, 32 км к юго‑востоку от Донецка) сообщили команде СММ, что 5 марта к ним в морг доставили тело 59‑летнего мужчины, который скончался от осколочных ранений головы. 6 марта 50‑летний житель Саханки, который утверждал, что он сосед погибшего, рассказал, что утром 4 марта после обстрела он нашел мужчину с ранениями в голову, лежавшего в летней кухне его дома.

Миссия также уточняла сообщения о мужчине и женщине, которые получили ранения в результате обстрела в Пикузах (неподконтрольных правительству, 23 км к северо‑востоку от Мариуполя) в двух местах, где наблюдатели ранее видели свежие воронки и повреждения на жилых домах. На ул. Ахматовой, 112 наблюдатели видели жительницу (75 лет) с окровавленной повязкой с правой стороны грудной клетки, где у нее также были гематомы; она рассказала, что получила ранения во время обстрела рано утром 22 марта, когда находилась у себя дома. На ул. Ахматовой, 92, команда СММ видела жителя (79 лет) с царапиной на правой стороне головы, который рассказал, что он получил ранения во время обстрела рано утром 22 марта, когда он находился у себя дома.

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