КП «Вода Донбасса» отключена от электроснабжения. Новости

По требованию поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» оператор системы распределения выполнил частичное отключение электроснабжения КП «Вода Донбасса». Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Сообщается, что электроснабжение было ограничено по причине того, что у КП «Вода Донбасса» окончился 90-дневный договор с ГП «Укринтерэнерго», а договор с новым поставщиком не был заключен. Согласно Закона «О рынке электрической энергии» и Правил розничного рынка электрической энергии – оператор системы распределения (ОСР) обязан выполнить требование поставщика «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго» и прекратить электроснабжение потребителям, у которых нет договора на поставку электроэнергии.

Также отмечается, что бездоговорное потребление электроэнергии, это преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 188-1 ККУ («Воровство электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования»)».

По заявке ГП «Укринтэрэнерго» уже отключены от электроэнергии часть объектов КП «Вода Донбасса», среди них:

насосная «Белокузьминовка», Константиновский район, пос. Белокузьминовка;

подстанция 110 кВ «Клебан Бык», Константиновский район, пос. Клебан Бык;

насосная 1-го подъема, г. Мариуполь.

Кроме того, сообщается, что в процессе отключения предприятие КП «Вода Донбасса» систематически препятствовало выполнению Закона «О рынке электрической энергии» и Правил розничного рынка электроэнергии:

КП «Вода Донбасса» не выполнило самоограничение электроэнергии (раздел 11.5 Кодекс системы распределения).

ГП «Вода Донбасса» не допустило сотрудников оператора системы распределения на собственные объекты для локального ограничения электроэнергии с территории предприятия (раздел 5.5 ПРРЭЭ).

Кроме того, неизвестные вооруженные лица в военной форме блокировали работу сотрудников оператора системы распределения, препятствуя процедуре отключения. По факту инцидента компания обратилась в правоохранительные органы.

«Состоянием на 31 марта ОСР ДТЭК ПЭС-Энергоуголь не получили уведомления о заключении ГП "Вода Донбасса" договора с новым поставщиком на поставку электроэнергии. Также отсутствует уведомление об отзыве заявки от ГП "Укринтерэнерго" на отключение. ОСР обязан выполнить требования законодательства и удовлетворить заявку поставщика в обозначенный срок 1 апреля 2019 года. Кроме того, ГП "Укринтерэнерго" проигнорировал решение Кабинета Министров Украины №200 от 27.03.2019 о продлении договоров между госпредприятием "Укринтерэнерго" и водоканалами, пока последние не найдут другого поставщика электроэнергии либо не перейдут в статус защищенного потребителя. Для возобновления поставок электроэнергии и подключения к электросетям ГП "Вода Донбасса" обязан заключить договор с новым поставщиком электроэнергии, о чем необходимо сообщить оператору системы распределения, а также урегулировать вопрос погашения задолженности», – сообщили в пресс-службе.